Série d’agressions présumées aux abords de la fac de Droit de Nice, un homme activement recherché

« Si j’avais suivi mon emploi du temps habituel, ça aurait pu être moi »

Lou (1) vit à la résidence étudiante Crous les Collinettes. Mercredi dernier, elle rentre de son cours de danse, vers 22 h 30. "J’ai vu un gars roder en rentrant ma voiture. Mais j’étais près de caméras, donc il ne s’est pas approché", se souvient-elle. En montant vers son appartement, elle croise la personne qui anime le foyer de la résidence.

"Il était au téléphone avec la police. Il avait l’air inquiet, alors qu’il est normalement calme", remarque la jeune fille. Allongée dans le bureau, à l’abri des regards, Lou aperçoit une autre résidente, en état de choc. "Trois minutes plus tard, une de mes amies arrive en disant qu’elle s’est fait tabasser. Qu’on a essayé de lui voler son téléphone", lâche-t-elle. Le lendemain, la police est sur place." J’ai appris que la première agression était plus grave que ce que je pensais. La jeune fille aurait été frappée, violée et frappée à nouveau", souffle Lou.



Solidarité étudiante



L’étudiante prend un peu de temps, puis enchaîne : "j’étais en état de choc. Si j’avais suivi mon emploi du temps habituel, ça aurait pu être moi", confie-t-elle. Lou précise que, habituellement, elle rentre de ses cours de danse en brassière et en talons. "Là, j’étais en jogging. J’attirais moins les regards", loue t-elle. Normalement, elle rentre plus tôt. "Au moment où s’est déroulée la première agression. Ma mère, qui était passée me voir, m’a dit que j’avais une bonne étoile", ajoute la jeune fille.



Les résidents sont restés soudés depuis ces deux agressions. "On discute régulièrement. On a même dormi avec mon amie le soir même, car elle ne voulait pas rester seule. On l’a aussi accompagné en ville, parce qu’elle se méfiait quand elle croisait des hommes. En revanche, on n’a plus de nouvelles de la première résidente", achève Lou.