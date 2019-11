Le Ministre d’État, Serge Telle a clôturé, mercredi 20 novembre, la réunion consulaire organisée par le Département des Relations extérieures et de la Coopération. Après avoir exprimé aux diplomates présents la gratitude du gouvernement princier et de toute la Principauté, il a déclaré : « Nous sommes au cœur des grands mouvements de ce monde et nous leur apportons des réponses originales. Pour y parvenir, nous devons sans cesse renforcer nos liens avec toutes les forces vives de ce monde. C’est pourquoi nous avons besoin de vous. »

Cet événement rassemble chaque année, après la Fête nationale, les membres du corps diplomatique monégasque et les consuls honoraires de Monaco actifs sur tous les continents, afin de leur présenter divers sujets d’actualité de la Principauté.

Laurent Anselmi, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, a insisté sur les activités marquantes du Département. Parmi les différents intervenants, Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Board, a présenté le calendrier des opérations conjointes avec les ambassadeurs et les consuls, puis Robert Fillon, ambassadeur de Monaco en Italie et président du Comité de commémoration du prince Albert-Ier, a fait part des événements organisés par le comité exécutif.

Pour rappel, la Principauté compte à ce jour 138 consulats en activité dans 80 États.