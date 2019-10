Sept lauréats pour la Fondation Prince Pierre

Autour de la princesse de Hanovre, mardi soir (de gauche à droite) : Jukka Tiensuu, Arthur Jafa, Linda Lê, Grégory Le Floch, Aurélie Razimbaud et Georges Didi-Huberman. Photo Michael Alesi / Dir. Com. Autour de la princesse de Hanovre, mardi soir (de gauche à droite) : Jukka Tiensuu, Arthur Jafa, Linda Lê, Grégory Le Floch, Aurélie Razimbaud et Georges Didi-Huberman. Photo Michael Alesi / Dir. Com.