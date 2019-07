Séjours mélancoliques pour Sissi à Roquebrune-Cap-Martin

Tous les matins, Sissi, se levait à cinq heures. Sa femme de chambre la coiffait, l’aidait à s’habiller. Il faisait encore nuit sur le cap Martin. Au travers des fenêtres du Grand Hôtel où elle était descendue, on voyait l’étendue sombre de la Méditerranée s’étaler derrière la silhouette des grands pins. Au loin, on apercevait à l’est les lueurs de la cité de Menton et à l’ouest celles de la principauté de Monaco.

Sissi était une femme du matin. Elle prenait un bain de mer chauffé. On n’appelait pas encore cela la « thalassothérapie », mais cela y ressemblait. Elle se faisait masser, buvait un verre de lait de chèvre ou d’ânesse. Elle se nourrissait peu, souffrait d’anorexie. Elle avait 60 ans.

L’impératrice d’Autriche se promenait seule dans le parc du Grand Hôtel. Elle avait tant de tristesse et de douleur en elle. Elle portait en son cœur le deuil insurmontable de son fils, l’archiduc Rodolphe, retrouvé mort dans des conditions mystérieuses auprès de sa maîtresse Maria Vetsera, dans le pavillon de chasse de Mayerling, en Autriche.

Branle-bas de combat en gare de Menton

Elle était arrivée le 27 janvier 1894 au cap Martin. Son époux, l’empereur François-Joseph, l’avait rejointe quelques jours plus tard pour un bref séjour, son arrivée occasionnant un branle-bas de combat en gare de Menton. Le hall et les quais avaient été évacués et recouverts de fleurs. Puis François-Joseph avait été conduit en cortège au Grand Hôtel auprès de son épouse.

Avaient-ils pu retrouver l’intimité de leurs amours d’autrefois ? Le temps était passé si vite. Ils s’étaient rencontrés quarante ans plus tôt. Les contraintes du pouvoir et les difficultés de la vie les avaient séparés.