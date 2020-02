Les voyages forment la jeunesse. L’adage n’a en tout cas jamais paru aussi vrai que depuis quelques années. Pour la 21e édition du Forum des Séjours Linguistiques, dix-neuf stands étaient réunis au cœur de l’Auditorium Rainier-III, mercredi dernier. Leur but ? Expliquer aux parents, ainsi qu’aux enfants, où ces derniers vont pouvoir parfaire leur niveau en langue lors des prochaines vacances d’été. Un événement qui en vingt ans est devenu un vrai rendez-vous pour les Monégasques, puisqu’il est organisé par l’Association des Parents d’Élèves de Monaco. Pour sa présidente Martine Ackermann, « le fait de représenter plus de 1 000 élèves monégasques de manière bénévole et dans la bonne humeur est un plaisir chaque année. »

Accompagner les parents

Jean-François est père d’une jeune fille en classe de quatrième au collège Charles-III, pour lui les atouts de ce forum sont multiples. « On souhaiterait améliorer son niveau en anglais par le biais d’un voyage linguistique en Angleterre. Ce qui est appréciable dans ce salon c’est qu’il est très bien organisé. Dès notre arrivée, on est tout de suite aiguillé vers les stands qui vont correspondre à nos recherches. Le stand de l’Éducation nationale nous aide aussi à savoir au niveau des bourses ce à quoi on a le droit ou pas. C’est vraiment pratique. »

Des stands labellisés

Pour garantir une qualité optimale des services proposés, l’APEM n’hésite pas à employer les grands moyens, comme nous l’explique Raffaella Olivieri, responsable de l’organisation du forum. « On sélectionne les stands présents sur le salon de manière très stricte. On exige que les organismes qui vont s’occuper des enfants soient labellisés et qu’ils n’aient pas reçu de plaintes au cours des précédentes années. » Une organisation minutieuse donc, qui s’explique aussi par la croissance forte de la fréquentation du forum. « Il y a vingt ans, tout ne monde n’acceptait pas d’envoyer ses enfants à l’étranger pour qu’ils améliorent leur niveau de langue. Aujourd’hui, c’est devenu une vraie nécessité de bien connaître l’anglais, l’espagnol ou l’allemand mais aussi le chinois, l’arabe ou le russe, car de plus en plus de parents monégasques nous le réclament », poursuit-elle.

Nul doute que le forum possède encore de belles années devant lui.