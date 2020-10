Séisme sur les rails: les trains Thello sur la Côte d'Azur et dans le Var, c'est fini!

Mauvaise nouvelle pour les usagers du rail: il n'y aura plus de trains Thello en 2021 entre Milan et Marseille, via Monaco, les Alpes-Maritimes et le Var.

"La société Thello, filiale a 100% de Trenitalia s’apprête à cesser l’activité dite des trains de jour créée en 2014, et constituée de trois allers/retours quotidiens entre Marseille, Nice et Milan", indique la CFDT cheminots, dans un communiqué. Une information confirmée par plusieurs médias transalpins, dont Il Secolo XIX.

Et d'ajouter: "Thello avait obtenu un accord historique avec la Région Paca et de la SNCF afin de pouvoir prendre en charge les voyageurs qui travaillent à Monaco et Vintimille dans le cadre de leur abonnement de travail. Cet accord très positif pour les usagers s’éteindra prochainement avec l’activité dite trains de jour."

Suspendue depuis le confinement

La ligne circulant entre Marseille, Nice et Milan avait été interrompue pendant le confinement. "La direction avait indiqué qu'elle reprendrait en septembre, mais on nous a annoncé qu'elle serait supprimée définitivement", regrette Gabriel Rabellino, délégué syndicale CFDT Cheminots Thello.

Une décision qui va entraîner, selon le syndicat, la suppression de 38 postes à Nice.

"La CFDT condamne fermement les choix stratégiques du Groupe Ferrovie dello Stato qui a décidé de cesser l’activité dite des trains de jour et joue depuis des mois avec nerfs des salariés en faisant planer en permanence le spectre d’un plan de licenciements."

L'organisation syndicale demande la garantie d’emploi pour tous les salariés de l’entreprise ayant recours à l’activité partielle de longue durée. Selon la CFDT, cette alternative permettrait à la direction de Thello de "bénéficier d’une prise en charge importante des salaires par l’Etat conditionnée à des engagements en matière de maintien des emplois." Elle demande également le maintien intégral des salaires et le renforcement des dispositifs de formations.