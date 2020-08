Sauvé de la démolition grâce à une association, le jumeau du phare de Menton va être bientôt rénové

Son avenir semblait scellé: le phare de Moguériec devait être démoli. Mais un groupe d’irréductibles Bretons en a décidé autrement. Le jumeau du phare de Menton, implanté à Sibiril, dans le Finistère, - soit à 1.045 km de la cité des citrons - sera bel et bien réhabilité. Au terme d’un combat de longue haleine mené par l’association "Sauvons le phare de Moguériec" depuis 2017.

Cette année-là, les bénévoles surmotivés avaient demandé au service des Phares et balises d’obtenir sa gestion.

"Avec des pêcheurs, nous sommes allés rencontrer le directeur, raconte le président de l’association, Arnaud Lampire. Nous n’étions pas hargneux et cherchions avant tout à expliquer que c’était une opération gagnant-gagnant."

Non seulement les services de l’État ont fini par accepter, mais ils se sont engagés à verser une somme importante au profit de la restauration du bijou local - meurtri par le temps, avec son socle en béton malade et sa structure métallique très affaiblie.

40.000 euros manquants

"Le béton ou le métal, ce n’est pas notre travail. Alors, nous nous sommes rapprochés de spécialistes, notamment un retraité du BTP et un autre du chantier naval de l’Atlantique. Ils nous ont mis en lien avec des entreprises"

Un devis ne tarde pas à tomber. Pour que le phare puisse ressusciter, 540.000 euros doivent être trouvés. Débute une mobilisation pour faire entrer les sous. L’association parvient entre autres à tisser un partenariat avec l’entreprise "À l’aise Breizh", partante pour développer une gamme de produits autour du phare et reverser une part des ventes.

Elle convainc des sociétés du milieu bancaire ou de la grande distribution de participer également. Séduit des particuliers, aussi.

"Une dame qui habitait ici quand elle était jeune a fait don d’un mois de sa - petite - retraite pendant le confinement. On est face à des gens qui ne veulent pas que la restauration se fasse sans eux. Comme ces étudiants qui donnent 5e par mois", souligne Arnaud Lampire, touché par cet investissement collectif, en passe d’aboutir.

Alors qu’il ne reste plus que 40.000 euros à trouver, l’association se projette dans les travaux à venir. Les appels d’offres doivent être lancés à la rentrée, pour un démontage du phare en mars-avril 2021.

La durée des travaux est évaluée à huit à dix mois. Les subventions européennes obtenues conditionnent la fin du chantier en 2023.

"On ne va pas le restaurer comme celui de Menton, où les plaques d’acier ont été maintenues, poursuit le président. Elles sont plus exposées à l’eau saline et aux tempêtes ici, alors on les remplacera par un fut en inox - ça ne changera rien à l’apparence."

L’objectif est clair: consolider le phare au maximum, de manière à "repartir pour cent ans". Afin d’anticiper la hausse du niveau de la mer, le phare sera également soulevé.

"Tous les pêcheurs sont derrière ce projet, assure Arnaud Lampire. C’est beau quand on sait qu’en 1960, ce sont leurs parents qui ont acquis le phare."

Mais le village de Sibiril a beau compter 600 habitants hors saison, le responsable note que le destin du phare de Moguériec dépasse très largement les seuls habitants. "Ce n’est pas uniquement une histoire des gens d’ici. Nous avons même reçu des dons d’Australie! Et de Mentonnais, bien sûr..."

Savoir+

Rens. www.lephare-mogueriec.fr

Nouveau parrain de choix