Sanglier(s) du Careï : Un phénomène ponctuel

La nuit est tombée sur Menton. Une voiture navigue dans le Careï, et traverse le quartier résidentiel. Tout semble calme. Jusqu'à ce que l'automobile s'approche de l'une des courbes de l'artère. Là, un sanglier apparaît. L'ongulé est de taille plutôt conséquente, et traverse la route sans trop se presser. C'est ce que montre une vidéo publiée la semaine dernière sur le réseau social de partage de vidéos et photos Snapchat. Depuis, la séquence a été partagée des dizaines de fois, et elle a fait le tour du web mentonnais. Ce n'est pas tout. Jeudi dernier, d'autres images apparaissent sur Facebook. Les photos montrent des pelouses labourées, de la terre retournée. « Photos de moi. Au...