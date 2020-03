Salon de l’auto : c’est jusqu’à dimanche

C’était le moment fort de cette édition 2020 du Salon international de l’automobile de Monaco. Hier soir, sous l’une des quatre tentes du Siam, a été dévoilé le premier véhicule 100 % électrique de chez Porsche, le Taycan, dans sa version Turbo S. Stéphane Colmart, directeur général du groupe Segond Automobiles, explique : « C’est un véhicule annoncé avec 450 kilomètres d’autonomie, équipé d’une batterie rechargeable à 80 % en 22 minutes. Le moteur est impressionnant, vous êtes scotché lorsque vous appuyez sur l’accélérateur. L’électrique n’est plus seulement une mode, c’est l’avenir, tout le monde va vers ceci. Il ne faut surtout pas passer à côté. »

Un petit bijou que vous pourrez admirer jusqu’au 8 mars, sur le port Hercule.

Un simulateur de conduite bluffant

En continuant votre visite, vous pourrez aussi vous asseoir dans le simulateur de conduite de Stéphane Wauenzell, dirigeant de la société Virtual Speed. Il permet, contre 15 euros, de retrouver des sensations identiques à celles des vraies courses de F1 ou de Rallye.

R-Fit rend votre 2CV… électrique !

Autre innovation visible au salon, le stand du Mehari Club de Cassis, initialement vendeur de pièces détachées pour 2CV et Mehari, mais pas que. Cette année, la marque R-Fit (Rétro-Fit) du Mehari Club surfe sur la vague de l’électrique en équipant tout simplement une 2CV classique d’un moteur électrique, le tout en trois jours. « On retire les organes thermiques et on s’occupe aussi des démarches administratives car la carte grise change », explique Joël Ricoveri sur place. Une initiative écologique tournée vers l’avenir.