Salles de sport, cafés, restaurants... Voici tout ce qui va changer à Monaco à partir de ce lundi

Fidèle à sa stratégie du "pas à pas", le gouvernement a dévoilé une feuille de route moins contraignante pour la population à partir de lundi. En marge du retour victorieux de l’AS Monaco basket, le prince Albert II a commenté ses ajustements samedi.



"Ces décisions ont été élaborées et validées dans le cadre du très bon travail qui est fait avec le Comité mixte de suivi, et je les en remercie. C’est parce que la situation sanitaire en Principauté s’améliore que l’on peut procéder à ces ajustements à intervalles réguliers. On va pouvoir continuer, si la situation le permet, à réouvrir progressivement, comme le font d’autres pays. Mais il faut que ce soit vraiment progressif, pas d’un coup. Même si la situation est maîtrisée il ne faut pas qu’il y ait de relâchement ou d’excès dans le non-respect des gestes barrières."

Si le couvre-feu est maintenu aux mêmes heures (21h à 6h) et que le télétravail (public/privé) reste obligatoire, certaines libertés font ainsi leur réapparition dans les commerces, les bars, salles de sport et clubs sportifs.

Réouverture des salles de sport mais...

La pratique du sport en intérieur, et donc dans les salles de sport, est à nouveau possible en respectant un protocole sanitaire strict:

- port du masque par les pratiquants et enseignants, présence de gel hydroalcoolique et mise en œuvre d’un système de réservation pour réguler les flux

- dans les clubs sportifs, la reprise s’effectuera en appliquant les protocoles élaborés par les responsables et validés par la Direction de l’Action Sanitaire. « Ce dispositif a déjà été utilisé lors du premier déconfinement. Le secteur a donc une certaine expérience en la matière et les adaptations à mettre en œuvre sont à la marge. Il s’agit d’une mise en place d’un protocole sanitaire au cas par cas, le dialogue avec les services est donc permanent. »

- pour les sports de contact ou de combat, seule une réathlétisation est possible. La reprise complète s’effectuera plus tard.

- pour les sports nautiques pour lesquels le port du masque est impossible en milieu humide, la pratique de la voile est autorisée ainsi que l’aviron en solo.

Réouverture des bars et cafés... le matin

Dès lundi, il sera à nouveau possible de lire son journal en buvant un café attablé. Mais attention, l’autorisation n’est valable que pour le petit-déjeuner. "Toutes les activités sur place de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de café sont permises de 6h à 11h, à condition d’être servies et consommées à table, dans le respect des prescriptions sanitaires édictées", précise le gouvernement.

Un privilège pour l’heure réservé aux résidents, salariés et clients d’hôtels de la Principauté. Aux tenanciers de s’assurer que les tablées se limitent à 6 convives et qu’un espace de 1,5 mètre sépare les tables.

Les restaurants jouent les prolongations le soir

La règle ne change pas dans les restaurants le midi. Leur accès est toujours réservé aux résidents, salariés, scolaires et clients d’hôtels.

La réservation est obligatoire, le nombre de convives est limité à 6 par table, et le service ne peut avoir lieu qu’entre 11h et 15h.

Le soir, seuls les résidents et clients d’hôtels pourront profiter d’un dîner plus long. "Le service jusqu’ici assuré entre 19h et 21h30 sera prolongé jusqu’à 22 h avec un retour à domicile à 22h15 pour les clients", détaille le gouvernement.

Pas les salariés: "Ce n’est pas d’actualité dans la mesure où la France maintient un couvre-feu à 19h jusqu’au 19 mai, et que les mesures monégasques sont en vigueur jusqu’au 16 mai inclus."

Un peu plus de marge dans les commerces

La jauge de 4 mètres carrés par personne fait son retour dans les commerces. L’exécutif précise que "le port du masque restera strictement obligatoire ainsi que le respect des gestes barrières".

Et la frontière?

Depuis plusieurs semaines, des contrôles sont effectués à la frontière pour veiller à ce que les personnes qui pénètrent sur le territoire monégasque répondent aux exigences sanitaires du moment, en particulier être en possession d’un test PCR négatif de moins de 72 heures sauf pour les ressortissants du Var et des Alpes-Maritimes qui viennent pour moins de 24 heures. "Ces contrôles se poursuivront car il convient de tout mettre en œuvre pour éviter une importation éventuelle du virus qui en accélérerait sa circulation à Monaco."

Toutes ces mesures sont en vigueur jusqu’au dimanche 16 mai à minuit.