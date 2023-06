Salim Zeghdar nommé administrateur des Biens par intérim du prince Albert II

Monaco-Matin l'annonçait ce mardi soir, l'administrateur des Biens du prince Albert II, Claude Palmero, a quitté son bureau au Palais princier ce mardi midi après 22 ans de service.

Ce mercredi, le Palais princier confirme l'information, précisant que "le prince Albert II a accepté la décision de Monsieur Claude Palmero de faire valoir ses droits à la retraite à partir du 12 juin prochain".

Âgé de 67 ans, Claude Palmero télétravaillera jusqu'à cette date butoir.

"Je remercie Monsieur Claude Palmero pour le professionnalisme"

"Je remercie Monsieur Claude Palmero pour le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long des années passées au sein de l’Administration de mes biens et de la Maison Souveraine", commente simplement le prince Albert II.

Dans l'attente d'une nomination prochaine, Salim Zeghdar assurera l’intérim au poste d'administrateur des Biens du prince Albert II.

Homme d'affaires multitâches et figure locale, Salim Zeghdar est notamment connu pour être le président délégué de Top Marques Monaco (salon dédié aux hypercars et supercars), administrateur délégué de Monaco Live Productions et fondateur des Sérénissimes de l'Humour, ou encore depuis plus récemment directeur général de TV Monaco, chaîne qui émettra d'ici la fin d'année après avoir intégré le réseau TV5 Monde.