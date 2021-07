Salariés vaccinés en France: la galère pour récupérer le pass sanitaire à Monaco

Bon nombre de salariés français travaillant à Monaco, et affiliés aux Caisses sociales monégasques, ont été vaccinés en France et ont dû mal à obtenir leur QR Code.

C’est le cas de Brigitte, 65 ans, qui est salariée dans une entreprise monégasque. "J’ai reçu ma première dose le 1er avril dernier au centre de vaccination qui avait été installé à Cap-d’Ail. Puis la deuxième le 30 avril. À ce jour j’ai juste un papier qui mentionne les deux doses mais pas de QR Code." Brigitte a depuis contacté la mairie de Cap-d’Ail et les Caisses sociales monégasques qui se renvoient la balle. "En attendant, poursuit-elle, je me balade avec ce morceau de papier que j’ai plastifié pour le garder toujours avec moi, mais je me demande si c’est valable. Je ne suis pas sûre, je voudrais juste avoir mon QR Code qui prouve que j’ai bien reçu mes deux doses."

Dans cette petite société monégasque, elle n’est pas la seule à être dans ce cas. Marie, sa directrice est résidente monégasque mais elle a été vaccinée à l’Archet en mars dernier. Et toujours pas de QR Code à présenter sur son smartphone.

Pareil pour Bertrand. Salarié monégasque, il a reçu fin juin sa seconde dose au palais Nikaïa à Nice. "Sur place on m’avait certifié que je recevrai mon QR Code par mail une semaine plus tard. Je n’ai toujours rien et mes vacances approchent à grands pas. J’aimerais avoir mon QR Code pour éviter de me balader avec un papier. J’ai appelé les services de la Métropole, renvoyé des documents et je suis en attente."

Se rapprocher du centre de vaccination

"Il semblerait que la difficulté survient pour des personnes affiliées aux Caisses sociales de Monaco qui ont effectué un vaccin dans un centre de vaccination éphémère en France, explique le gouvernement monégasque. Il ne leur est pas possible d’introduire une demande électronique de pass car le numéro de sécurité sociale monégasque n’est pas reconnu par le système informatique français. C’est un point d’attention que nous avons porté auprès des autorités françaises qui nous ont assuré avoir donné des instructions pour que le centre de vaccination concerné délivre le pass sanitaire. Ces personnes peuvent dès à présent présenter le certificat d’administration des vaccins qui témoigne valablement de leur statut vaccinal."

De son côté le Métropole Nice Côte d’Azur indique que les personnes vaccinées dans un de ces centres peuvent récupérer leur QR Code en envoyant une demande sur la boîte mail dédiée suivante: attestationcovid19@nicecotedazur.org et en mentionnant leur nom, prénom et leur numéro de dossier d’ inscription. "Elles seront contactées rapidement par un agent. Ceci est valable uniquement pour les personnes vaccinées par la Métropole. Pour les autres, il convient de s’adresser à son médecin ou au centre de vaccination qui a géré le dossier."