Sainte Dévote fait le buzz sur Internet avec plus de 800.000 visites

Le feu de la passion. C’est sans nul doute ce qui anime Roger Rossi. Aidé par Stéphan Maggi, ce Monégasque continue, inlassablement, la mission qu’il s’est donnée il y a quatorze ans: réaliser un DVD sur Sainte Dévote et le distribuer gratuitement à qui en fait la demande.

A ce jour, plus de 51.000 DVD sur la patronne de Monaco et de la Corse ont été offerts et envoyés de par le monde! Les années passent et le DVD a toujours autant de succès.

Roger Rossi le concède volontiers: "En 2007, j’avais décidé de faire un premier tirage de 3.000 exemplaires. Rapidement, j’ai été obligé d’en refaire d’autres."

Le documentaire retrace l’histoire de Sainte Dévote et présente la ferveur qui anime des fidèles tout comme les amis de la Principauté.

Bien au-delà de Monaco et de la Corse

La volonté de Roger Rossi et Stéphan Maggi ne se limitait pas au seul DVD. Sur la lancée de leur projet initial, et toujours sans but lucratif, ils ont eu l’idée de créer, en 2008, un site Internet sur sainte Dévote, en cinq langues (français, anglais, italien, espagnol et allemand).

"Nous voulions que les gens puissent certes commander le DVD sur le site mais aussi qu’ils soient informés a minima car les préjugés sont parfois féroces et fort réducteurs", expliquent-ils avec humilité.

"Il est important de montrer et préserver ce pan important qui fait notre identité, le faire connaître de tous." Là aussi, le succès est une nouvelle fois au rendez-vous avec plus de 830.000 visites et des internautes de tous horizons (États-Unis, France, Chine, Allemagne, Singapour, Canada…).

La flamme pour sainte Dévote n’est pas près de s’éteindre…