Sainte Dévote : 50 000 DVD offerts de par le monde

La passion conduit bien plus loin qu’on ne pense. Fort de cet adage, les Monégasques Roger Rossi et Stéphan Maggi ont créé en 2007 le premier DVD sur Sainte Dévote. Une première du genre. « Nous étions devant un constat puisqu’aucun documentaire sur Sainte Dévote n’avait été produit et édité, explique Roger Rossi. Nous avons alors décidé de nous retrousser les manches, partant du postulat que celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen et celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. » Dans la foulée, un an après, en 2008, ils créent un site internet dédié à la sainte décliné en cinq langues : saintedevotemonaco.com. « Se lancer n’a pas été simple. Il faut avoir le désir d’y consacrer beaucoup d’heures et d’énergie afin de bâtir quelque chose de viable », souligne Roger Rossi. « Sans quoi la pérennité est en danger », poursuit Stéphan Maggi. « Nous avons suivi notre cœur et notre intuition. »

Plus d’une décennie plus tard, les résultats de ces deux initiatives privées connaissent toujours autant de succès. La barre des 800 000 visites a été dépassée pour le site internet et plus de 50 000 DVD ont été offerts de par le monde. Chaque semaine ce sont des dizaines de DVD qui sont envoyés gratuitement depuis la Principauté.

En 2019, le site internet a été « relooké », avec une structure dynamique et vivante, adapté aux techniques nouvelles (smartphones et tablettes). Au-delà du succès de ces projets à but non lucratif, les deux Monégasques sont aussi et surtout contents d’avoir pu « casser » certains préjugés sur leur pays et de contribuer à faire connaître les traditions de Monaco aux quatre coins de la planète. « Si on ne peut faire de grandes choses, on peut participer à en faire de petites », affirment-ils avec humilité.

Les messages et autres témoignages reçus, souvent touchants, encouragent les deux Monégasques à aller de l’avant. Alors, après le DVD et le site internet, Roger Rossi ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Des projets pour 2021 ? C’est bien possible… Mais, pour l’heure, nous n’en saurons pas davantage.

www.saintedevotemonaco.com

