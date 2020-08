Saint-Tropez en partie privé d'eau potable, des restrictions de consommation "au strict minimum" dans les communes voisines

Vendredi déjà, les ouvriers étaient à pied d'oeuvre au val d'Astier à Cogolin, pour juguler l'avarie qui privait une partie du Golfe d'alimentation en eau.

Les travaux de réparation étaient achevés depuis vendredi soir et les réservoirs étaient en train de se remplir, quand une nouvelle fissure s'est produite.

L'entreprise gestionnaire Véolia a dû faire venir une conduite depuis les Alpes-Maritimes, pour effectuer cette nouvelle réparation.

Alors que l'alimentation en eau allait être rétablie ce samedi, c'est donc un nouveau et important contretemps qui prive une partie du Golfe et notamment Saint-Tropez vers la plaine des Salins, Ramatuelle dans la plaine vers Pampelonne et la Croix-Valmer vers Barbigoua, d'eau potable.

Face à cette situation, Le président de la communauté de Communes, Vincent Morisse a demandé au préfet du Var de prendre un arrêté de restriction de consommation d'eau, afin de préserver le minimum d'alimentation des populations des douze communes du Golfe.

C'est ainsi que depuis samedi matin, la consommation d'eau est limitée au stricts besoins alimentaires et sanitaires.

Tout arrosage, remplissage ou vidange de piscine, ou autre irrigations et lavages de voiture sont interdits jusqu'à nouvel ordre.

Des distribution de packs d'eau doivent avoir lieu en fin de journée à Saint-Tropez (près de l'école de voile) ce dimanche matin de 10h à 12h et de 14h à 16h, sur le terrain Pironi, à la Croix-Valmer ce vendredi soir à 18h30 à la salle des fêtes.

Une autre distribution est prévue demain à Ramatuelle au centre technique municipal, près de la plage de Pampelonne.

Vraisemblablement, l'eau ne sera pas rétablie dans les zones sinistrées avant lundi matin. Il faut en effet laisser le temps aux réservoirs de se remplir, une fois la canalisation réparée.