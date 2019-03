Après le succès rencontré ces trois dernières années, l’âme irlandaise s’installera une nouvelle fois au Château des Terrasses de Cap-d’Ail, samedi 16 et dimanche 17 mars, avec la venue du groupe « Dubh Linn » originaire du comté de Fingal (au Nord de Dublin).

D’abord, samedi, pour un concert de musique traditionnelle intitulé « Ballades irlandaises », puis, dimanche, pour une grande soirée « Pub & live music ». Un petit pas de plus vers l’île d’émeraude et, particulièrement, Howth, port de pêche et de plaisance au nord de Dublin, sur le point de devenir la jumelle irlandaise de Cap-d’Ail. « Dubh Linn » présentera un ensemble de musiques traditionnelles et chansons populaires, avec pour thèmes l’émigration à la suite de la grande famine, la révolution, l’amour et le whisky ! Des airs, donc, 100 % irlandais, qui s’accompagneront des danses folkloriques.