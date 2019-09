Saint-Michel : les festivités se poursuivent ce week-end

Le week-end dernier, les festivités de la Saint-Michel ont commencé le traditionnel concours de pétanque et les traditionnelles aubades données par le comité des fêtes à la population.

Dans l’après-midi, 20 triplettes composées de joueurs venus de La Turbie, Peille, Beaulieu et Nice, se sont lancées dans une compétition très disputée mais dans une ambiance bon enfant et très conviviale.

Doté de 350 e, le concours se déroulait en trois parties gagnantes à la mêlée par addition de points. À 17h30, avant même l’arrivée des premières gouttes, la triplette Paoloni – Berro - Gomez était déclarée vainqueur devant deux autres, ex æquo : Guttler – Musso – Condello et Desmoulins - Alberto - Ciquet

Il fallait aller à la quatrième place pour trouver la première joueuse : Khaola (avec Arado et Giorgi).

Le lendemain, dès 9 h, le comité des fêtes lançait ses aubades à la population, place Détras. Et tandis que ses membres distribuaient des cocardes, le chef du Claudio’s Band et l’une de ses chanteuses assuraient l’animation musicale.

Ça continue aujourd’hui

À 10h30, la pluie s’engouffrait sous les barnums et toute la troupe se déplaçait jusque sous le porche de la mairie. La météo n’a pas découragé Jean-Luc Cloupet et son équipe d’offrir une Saint-Michel très réussie, alors que s’annonce déjà le clou des festivités aujourd’hui. À 11h sur le parvis de la mairie, l’accueil des Sarrolains est attendu pour célébrer avec leurs amis turbiasques les 15 ans du jumelage La Turbie–Sarre (Val-d’Aoste). Il y aura ensuite la soirée festive (dîner dansant avec l’orchestre Dimensions) et, demain dimanche à 10 h la messe avec offerte traditionnelle suivie, dès 11 h 30, de la célébration officielle des 15 ans de jumelage, en salle polyvalente.