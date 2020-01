Les Youtubeurs invités hier démontrent une chose: on peut se faire connaître en axant sur des thèmes très différents. Il suffit de se pencher sur ceux ayant le plus grand nombre de "subscribers" pour s’en persuader.



Avec ses 480.000 abonnés, SAB est ainsi spécialisé dans les caméras cachées. Sur Youtube depuis un an et demi, il explique que cette activité lui demande beaucoup de travail. "Il faut prendre des risques, être régulier, aimer ce qu’on fait, glisse-t-il au micro de RFM. Cela demande beaucoup d’heures de montage."



Étudiant en droit à Avignon, SAB ne vit pas de ses vidéos. Entre autres parce qu’il n’en poste pas assez pour être véritablement rémunéré. "Et puis Youtube reste une plateforme qu’on ne contrôle pas, si elle devait fermer on ne pourra rien faire… "



Levanah (724.000 abonnés) s’est quant à elle fait connaître dans la série Nos chers voisins, dans laquelle elle a joué pendant quatre ans. "J’ai commencé à faire ma chaîne Youtube parce que je chantais. Au fur et à mesure, je me suis mise à poster des vidéos drôles avec ma famille", souligne-t-elle.



Précisant beaucoup se consacrer, aujourd’hui, au doublage. Elle était ainsi la voix de Nala dans le dernier Roi lion.



Tête d’affiche de l’événement, Vinsky (1,2 million de fidèles) est un spécialiste du football, qui a créé sa chaîne en 2012. "Je fais partie de la 2e génération Youtube. À la base, j’ai commencé dans le gaming avec Fifa. Pour changer un peu, j’ai commencé à faire des vidéos sur le foot. Et ça a grandi, grandi…"



Mais pour réussir, il faut de la passion, assure-t-il. Et être prêt à travailler à une cadence effrénée. "Les gens aiment voir que nous sommes des personnes normales. Ils s’identifient à moi quand je rencontre des grands footballeurs, c’est comme si nous étions des amis virtuels", conclut celui qui a créé son entreprise en 2016. Et vit ainsi de Youtube.