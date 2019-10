Sa nièce était livrée à un prédateur sexuel en échange de cigarettes et d'alcool... Elle lutte pour sauver les enfants abusés

Elle est volubile Laurence Brunet-Jambu. Elle parle et parle encore, pour ne rien omettre. Elle rit, aussi, pour ponctuer ses phrases. De ces rires qui masquent des pleurs, des traumatismes subis. On l’a traitée de folle ou de sorcière dans les couloirs des tribunaux, que cette Rennaise a hantés pour sauver sa nièce, Karine, des griffes de parents pervers qui livraient leur fillette de 5 ans à un prédateur sexuel en échange de clopes et d’alcool.

C’est une guerrière, Laurence, que rien n’arrête. Dans son livre-témoignage Signalements, paru aux éditions Ring et écrit avec sa nièce, elle règle ses comptes avec les services sociaux, les magistrats… ceux qui n’ont pas voulu voir le calvaire subi par Karine pendant vingt ans.

Dès la naissance de votre nièce, vous sentez que quelque chose ne va pas…

Le premier signalement est fait à la maternité. Mais bien avant la naissance, je me suis inquiétée. La mère se désintéressait de son enfant à venir et évoquait la perte d’un nourrisson à la suite de problème cardiaque. On apprendra plus tard qu’elle avait tué sa première fille de 120 coups de couteau, avant de l’enterrer. Des faits pour lesquels elle avait été condamnée à huit ans de prison mais en avait fait seulement quatre. On a laissé cette enfant dans les mains d’une mère infanticide.

Quant au père, il n’était pas le vrai père. Tout se passait dans un contexte d’hypersexualisation et d’alcoolisation.Le profil de la mère n’a toutefois pas alerté les services sociaux… Mais à 2 ans, on laissait Karine sur le palier, dans la rue à 5 ans…

Vous écrivez cash, sans occulter les détails ni édulcorer les faits, en produisant des procès-verbaux d’audition…

Je voulais que ce livre soit au plus près de ce que nous avons vécu avec Karine. Montrer ce que les enfants victimes d’abus vivent. Il faut mettre les mots sur l’innommable.Des dossiers comme ça, il y en a des milliers.Il fallait aussi révéler ce que des magistrats sont capables de faire pour fermer les yeux. Imaginez qu’il a fallu que je remue ciel et terre, malgré quinze signalements et deux enquêtes de gendarmerie, pour que l’on aboutisse enfin à un procès devant la cour d’assises. Tous les voyants étaient au rouge depuis sa venue au monde.

Vous évoquez la présence d’un agresseur sexuel multirécidiviste hébergé chez les parents de votre nièce…

J’ai fait un nouveau signalement. Un de plus. Les parents et cette petite fille ont été convoqués à la gendarmerie. Les enquêteurs se sont contentés d’un certificat de complaisance, établi par un médecin de famille. On sait aujourd’hui, grâce à l’expertise médico-légale, que Karine était victime de ses sévices sexuels. On l’a laissé une fois de plus.

En juillet 2018, Roland Blaudy, est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir violé Karine, entre ses 5 et 7 ans, au domicile de ses parents. La fin d’un calvaire ?

Le temps de la reconnaissance. Nos avocats Mes Patrice Reviron et Anne-Claire Lejeune, qui nous accompagnent depuis tant d’années, étaient là. Combatifs. Et Blaudy a reconnu les faits devant Karine. Elle était victime et elle n’avait pas menti. Les parents n’ont pas été poursuivis pour complicité, mais pour non-dénonciation, alors que les actes ont été commis à quelques mètres de leur chambre. Une directrice d’école est venue raconter en détail comment, malgré un signalement grave, on lui a demandé de rendre Karine à ses parents, comment les travailleurs sociaux ont cherché à la culpabiliser. Les parents n’ont pas fait un seul jour de détention.

Vous avez été poursuivie pour dénonciation calomnieuse ?

Tout à fait. Je pense que c’est la pire des humiliations. Mais quand on tombe sur de petites personnes… Imaginez, on m’a demandé de rédiger une lettre d’excuses aux parents de Karine ! Je suis aussi fichée et poursuivie pour avoir donné des éléments de procédure à des journalistes.

Dix ans après la révélation des faits, vous avez adopté Karine avec votre mari Loïc…

Sur son lit de mort, mon beau-père m’avait fait promettre de sauver cette enfant. Une enfant qui, pendant des années, à cause de la défaillance de magistrats et de travailleurs sociaux, a été martyrisée. Cette petite fille que l’on disait atteinte de déficiences mentales, a obtenu son bac avec mention.

Quelle est la vie de Karine, aujourd’hui à 22 ans ?

Tout le monde voudrait qu’elle aille bien. Elle va mieux. Elle a un ami. Elle sait qu’elle est aimée. Mais je m’angoisse pour elle. Elle a été mutilée. Imaginez-vous que si l’on rembourse la PMA [procréation médicale assistée], les soins proctologiques pour les enfants mutilés ne le sont pas. Il y a un non-sens. Ils sont détruits dans leur chair et que fait-on ? Il faut réformer le Code pénal pour les mineurs victimes, leur accorder une prise en charge.

Vous avez fait condamner l’État, le 17 septembre 2018, pour déni de justice, pour n’avoir pas protégé une enfant maltraitée…

Nous aurions souhaité que l’État soit condamné pour faute lourde. Il y a un problème en France avec la prise en charge des enfants maltraités. Il faut ouvrir les yeux. Il faudrait un mouvement du type #MeToo pour dénoncer et interpeller l’opinion publique. On manque d’éducateurs spécialisés.

Il faut arrêter de placer les enfants dans des familles qui accueillent parfois jusqu’à cinq mineurs sans contrôle, mais avec la niche fiscale ! J’en sais quelque chose, j’ai été mère d’accueil.

Présidente de l’association Alexis Danan de Bretagne, vous souhaitez que la cause des enfants victimes soit autant considérée que celle des femmes victimes de violences…

C’est un combat. Je veux que cela change. Il y a tellement d’enfants concernés dans toute la France. Que deviennent-ils si l’on ne fait rien ? Il faut les écouter, leur donner leur place de victime, les prendre en charge. Eviter les classements sans suite car il n’y a soi-disant pas assez d’éléments.

Vous vous inspirez de ce qui se fait au Québec ?

Ils sont en avance sur cette thématique de la pédophilie et des enfants victimes.J’espère pouvoir développer le projet Caliope, qui propose un accompagnement aux enfants qui veulent témoigner lors d’une procédure judiciaire de situations qu’ils ont vécues.Nous avons besoin de donateurs d’ailleurs.