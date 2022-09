Sa maison de Bandol a servi de décor pour un film sur Netflix, Suzette raconte son expérience

Une vue imprenable sur la baie de Bandol. Une décoration moderne et distinguée. Un espace lumineux et de grandes pièces à vivre, qui respirent le bon goût.

D’année en année, cette demeure a été aménagée au goût des maîtres des lieux, et finit par séduire de nombreux magazines d’art, déco et même des productions de films. "Grâce à certains contacts ou amis qui venaient à la maison, nous avons tapé dans l’œil de plusieurs magazines de décoration, comme Home ou Habitat, qui ont choisi comme décor notre villa pour des publicités. C’était une belle consécration, puisque j’y ai mis toute mon âme dans l’aménagement de l’intérieur."

"La maison a été faite de bric et de broc, raconte-t-elle. Nous l’avons acheté en 1979 pour 280.000 francs et nous avons tout construit avec des matériaux à moindre coût. C’est l’une des premières dessinées par mon mari, qui à l’époque faisait encore ses études d’architecte."

L’an dernier, grâce à un contact qui connaissait sa demeure, Suzette a ouvert ses portes à la production du film Sous emprise, réalisé par David Rosenthal. "Trois repérages ont été faits au cours de l’été 2021. Le réalisateur, qui a visité le lieu en dernier, a eu aussi un coup de cœur. Et il a choisi ma maison pour tourner des scènes dans le salon et la chambre."

Trois semaines sur les lieux

Pour les besoins du tournage, trois semaines de location ont été nécessaires (pour quatre jours complets de prises de vues). Suzette, elle, a logé dans un hôtel pour laisser "les équipes travailler en paix. Et puis, ils avaient besoin de ma chambre, donc je n’allais pas y rester", lance en riant celle qui présente des airs de Marie Laforêt.

Les deux pièces ont été totalement réaménagées, "donc le rendu sera différent de celui-ci à l’écran. J’ai hâte de voir ce que cela donne", confie Suzette, qui a pu assister à certaines prises de vues.

"C’était intense et impressionnant. Les équipes ont été formidables". Une expérience qu’elle espère réitérer à l’avenir. "Désormais, je souhaite pérenniser cela et mettre régulièrement ma maison à disposition pour des tournages. Elle en vaut le détour et je pense qu’elle plaira à beaucoup de réalisateurs".