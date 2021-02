Russie, Portugal, Italie, Asie, Espagne... A Beausoleil, on fait le tour du monde en faisant son marché

Sur le parvis du marché, face à la boulangerie, ça devise et ça chahute dans la langue de Machiavel. D’un stand à l’autre, et avec les passants. "Ciao Sauro", lance un petit gars moins haut que la table. "Ciao mio amico", lui répond Sauro, avant d’avaler un pétale de jambon.

Le vénérable Sauro propose depuis plus de dix ans un assortiment de fromages, mais surtout de charcuteries venues, pour certaines, de sa Bologne natale.

Comme cette incroyable mortadelle cuite dans une véritable couenne, suturée et ligotée à la main, ce qui lui donne ses renflements généreux. "Ça, c’est pas du plastique ! On fait pas de plastique ici", clame Sauro. Le marchand de trésors carnés ne mâche pas ses mots. "Si vous voulez du pas bon, pas cher, il faut aller ailleurs." Mais il écoute ses clients, et on sait pourquoi on va le voir.

"Au début, quand je suis arrivé ici, je proposais un jambon de Parme pas cher. Mais ça n’intéressait pas les gens. Ça, ils peuvent le trouver n’importe où. Ce qu’ils veulent, c’est de l’exceptionnel, même si ça coûte un peu plus. Alors c’est ce que je leur vends !"

C’est le cas de son culatello di Zibello. Le Dieu des jambons italiens, taillé dans la partie la plus tendre de la fesse du cochon. Un bijou dont moins de 15 000 pièces sont produites chaque année et qui était le favori du compositeur Verdi.

Bergamote, fèves et cime di Rapa, l’Italie côté verdure

À deux pas de là, on retrouve le stand de Carlotta et Stefano, qui ressemble déjà à une promesse de printemps. D’ici, on peut repartir avec de quoi manger cinq fruits et légumes par jour... pendant plusieurs jours.

Ne cherchez par Carlotta en ce moment. Les joies de la maternité, en double (des jumeaux !) l’occupent à la maison.

En attendant, c’est Stefano et son vendeur qui tiennent le stand. Ici, on mélange la production propre et les achats de fruits plus exotiques. Le jeune maraîcher n’est pas peu fier de sa production : "Les fèves, les artichauts, les oranges, les mandarines, les kiwis… Tout ça, c’est kilomètre zéro comme on dit."



Dans son inventaire à la Prévert, il oublierait presque de mentionner les nombreuses herbes, dont la gastronomie italienne sait faire le meilleur usage. Le basilic bien sûr, prêt à utiliser ou à planter pour en avoir tout l’été, l’origan frais en pot, mais aussi d’autres moins habituelles pour les palais français, comme la bourrache. Ces bottes d’herbe duveteuse sont utilisées pour remplir de succulents raviolis. En plus d’être fameux, c’est bon pour la santé. Idem pour l’huile d’olive qu’il produit à Taggia, à quelques encablures de San Remo.

Et si vous êtes d’humeur aventureuse, laisser vous tenter par le pur jus de bergamote en bouteille. Mais attention, Stefano aura prévenu : "Il faut le couper avec de l’eau ou du jus de pomme." Mais dit-il, c’est plein de bienfaits !

Dans la cuisine des babouchkas