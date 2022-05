Routes fermées, stationnement interdit... comment circuler et se garer pour le semi-marathon de Nice ce dimanche?

Plusieurs axes seront fermés, à commencer par la Promenade des Anglais, qui ne pourra être empruntée entre l’avenue des Grenouillères et la rue Honoré Sauvan (chaussée sud) ainsi qu’entre le boulevard Gambetta et la rue Frémont (chaussée nord) de 5h à 13h30. La majorité des rues perpendiculaires seront mises en impasse.

Près du centre-ville, l’avenue Félix Faure (entre la rue Alberti et la Place Masséna) sera fermée, tout comme la rue Chauvain (entre la rue Gioffredo et l’avenue Félix Faure) et ce de 4h à 15h. Enfin du côté du port, les quais Rauba Capeu, Lunel et Papacino seront fermés de 5h30 à 11h.

Parkings fermés

Quid du stationnement? Il sera suspendu au niveau de plusieurs axes à partir de samedi 20h et jusqu’à dimanche 15h, notamment la Promenade des Anglais, la Promenade Corniglion Molinier, l’avenue Max Gallo, le port de Carras ou encore le quai des États-Unis.

Mieux vaudra prendre ses précautions, puisque plusieurs parkings seront également fermés entre 4h et 15h : Sulzer, Ruhl Méridien, Plaza, Masséna (accès et sortie possibles entre 4h et 5h30 et à partir de 13h), Saleya, Lympia, Ferber et le parking du Phare.

Les adeptes de la petite reine devront eux aussi adapter leur itinéraire : les pistes cyclables de l’avenue de Verdun, de la promenade des Anglais (notamment entre la rue du Congrès et l’avenue Max Gallo) et du Quai des États-Unis (entre l’avenue Max Gallo et la place du 8 mai) ne seront pas accessibles entre 4h et 15h.