Routes cabossées, pistes cyclables morcelées, stationnement anarchique... Traverser Nice à vélo, plaisir ou danger?

Pas sûr que le chauffeur ait pensé au danger pour les cyclistes. Et, ce genre d’arrêts répétitifs ne va pas dans le sens d’une circulation fluide et sécurisée…

Reste à garder l’œil ouvert, pour éviter de percuter un piéton plongé dans ses pensées ou un véhicule mal garé… À l’angle de la rue Chauvain, un camion de livraison a toutefois jugé bon de stationner en warning, à cheval sur la route et la piste cyclable, obligeant les usagers à se déporter sur la gauche.

Les aménagements récents ont permis de sécuriser au maximum l’axe Nice Est-Promenade des Anglais. Forte d’une piste cyclable parfaitement matérialisée et délimitée, la rue de l’Hôtel des Postes se remonte facilement jusqu’au centre-ville. Le petit rebord entre la piste et la route n’y est pas étranger.

À Nice, circuler en ville sur deux roues n’est pas toujours synonyme de partie de plaisir. Après avoir rejoint Villeneuve-Loubet depuis Beaulieu-sur-Mer, il y a quelques semaines , on a de nouveau enfourché notre vélo pour s’attaquer à un autre axe fort. Départ de Nice Est, passage par la Promenade des Anglais et cap sur Nice Nord. Pour quel résultat? L’impression est mitigée.

Si le littoral de la Métropole Nice Côte s'Azur est plutôt bien desservi en aménagements cyclables, il n’est pas toujours facile de s’engouffrer en ville pour les cyclistes. On a emprunté ces pistes morcelées pour essayer...

Partie II

Le passage sous-terrain avalé, nous voilà sur la Promenade des Anglais. Direction le boulevard Gambetta et sa piste cyclable centrale qui a tant fait causer.

L’aménagement semble idéal pour les cyclistes, avec des séparations bien distinctes de chaque côté.

Là encore, deux véhicules sont stationnés au milieu de la voie et compliquent la vie des utilisateurs de la petite reine… Seul bémol.

Partie III

Le plus dur commence. À partir du pont de la SNCF (boulevard du Tzarewitch), les cyclistes sont livrés à eux-mêmes. Un bref coup d’œil suffit à comprendre que l’aménagement s’arrête. Rien. Le vide.

On poursuit notre périple sans trop savoir où se placer… Si ce n’est à droite toute, évidemment. On devine tout juste des restes de marquages au sol. La route est cabossée, le revêtement laisse à désirer.

Quelques voitures s’engagent sans trop regarder sur le boulevard de Cessole. Une vieille habitude. Rejoindre le boulevard Gorbella depuis Saint-Sylvestre n’est d’ailleurs pas plus agréable. Aucun dispositif ne facilite la vie aux utilisateurs de la petite reine. Ils n’ont plus qu’à prendre leur mal en patience et redoubler de vigilance...