Route du rhum : Malizia II Yacht-Club de Monaco termine cinquième

Après 13 jours, 3 heures, 47 minutes et 30 secondes de course, Boris Herrmann a coupé la ligne d'arrivée de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, transatlantique en solitaire, organisée tous les quatre ans. Il arrive 5e.

« Cette performance confirme tout le bien qu'on pensait de Boris Herrmann, souligne le prince Albert II, président du Yacht-Club de Monaco (YCM). C'est une grande fierté pour le Yacht-club, toute son activité voile et le projet mené par mon neveu, Pierre Casiraghi, et toute l'équipe autour du projet. C'est extrêmement encourageant pour d'autres grandes épreuves, dont le Vendée Globe. Boris a montré des qualités extraordinaires d'endurance et de lucidité. Je le félicite et je le remercie. »

Pierre Casiraghi « fier » de Boris Herrmann

Grande satisfaction également de Pierre Casiraghi,...