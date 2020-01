À égalité de points, Roquebrune basket et l’Union Sportive de Sainte-Egrève (Isère) vont s’affronter ce dimanche pour un match qui constituera certainement un mini-tournant de la saison pour l’équipe victorieuse. Petit avantage aux Roquebrunoises irrésistibles en 2020 avec deux victoires de rang contre Bron basket (62-41) et dernièrement Meyzieu (46-56).

Les joueuses de Jean-François Weber ont en effet changé de visage et pris conscience de l’enjeu important qu’est le maintien. En cas de succès ce dimanche, donc, l’équipe fanion ferait un grand pas vers le maintien avec derrière encore neuf rencontres à disputer. « On espère continuer sur notre lancée avec le même état d’esprit », attend Jean-François Weber, l’entraîneur de RCM basket. Et de poursuivre : « On souhaite pouvoir compter aussi sur un grand nombre de supporters car ça nous a bien aidés sur les derniers matchs à domicile ». En face, les Iséroises, qui viennent de chuter dans leur salle face à Carqueiranne (48-63), chercheront à se remettre en selle au plus vite. Au terme de la rencontre, RCM basket partagera la galette des rois avec son fidèle public.