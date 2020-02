Jérémy Gagliardi savait pertinemment, avant le déplacement contre Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu II, la complexité du duel qui attendait les Roquebrunois. Face à cette équipe qui avait gravi - comme l’ASRCM - le même échelon la saison précédente, la rencontre a finalement tourné en faveur des Berlugans qui n’ont pas laissé l’occasion aux Rouge et Jaune de venir les titiller à domicile. « On n’a pas su rivaliser avec eux, on a rencontré une équipe d’un très bon niveau avec des éléments qui évoluent en Nationale 3, et sur l’aspect athlétique, ça s’est ressenti. De plus, on n’a pas réalisé une bonne prestation, clairement le résultat est logique. Il nous faudra rebondir face à Carros dès dimanche », commente le technicien roquebrunois.

Roquebrune demeure 8e/12 avec seize points avant la prochaine réception. L.B.