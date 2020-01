C’est la première victoire à l’extérieur des Roquebrunoises cette saison qui plus est chez une équipe qui était dans le trio de tête.

« On a réalisé un gros match en attaque mais c’est surtout une vraie performance collective où tout le monde a apporté. Les filles continuent sur leur superbe lancée et récoltent les fruits de leur travail effectué pendant les fêtes. Elles ont vraiment progressé dans l’intelligence de jeu », souligne Jean-François Weber, l’heureux entraîneur de RCM basket. Pourtant, les Roquebrunoises avaient bien mal débuté la rencontre encaissant un 7-0 dès l’entame de la partie.

« On n’a pas paniqué, et petit à petit on est revenu dans le premier quart-temps. Le second et le troisième ont été à notre avantage et puis on a géré dans le dernier. » Voici le scénario du match qui a donc permis à la formation de la présidente, Pierrette Manas Duran, de signer un quatrième succès.

Au classement, Roquebrune occupe dorénavant la 8e place (sur 11) avec 15 points au compteur.

Il faudra persévérer pour arracher le maintien !

L. B.