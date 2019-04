Deux journées pour se sauver. Telle est la mission des Roquebrunoises qui accueilleront l’Elan Sportif Muzolais (Ardèche) pour la dernière rencontre à domicile avant un ultime déplacement dans une semaine à Rognac. Pour le moment, les joueuses de Jean-François Weber (8e, 20 pts) sont dans les clous du maintien. Deux équipes, Vallons-de-la-Tour (9e, 19 pts) et Furiani (10e, 18 pts), sont juste derrière les protégées de la présidente Pierrette Manas-Duran. L’objectif est simple : conserver cette place pour arracher définitivement le maintien en Nationale 3. « Ce match est important mais pas décisif », estime Jeff Weber, « car les autres équipes peuvent gagner aussi. On sera au complet, j’espère juste qu’on aura à cœur de jouer à fond le dernier match à domicile de la saison ». Concernant l’adversaire, plus aucun enjeu sportif n’animera des Ardéchoises qui viendront jouer complètement libérées. Reste à savoir si la motivation des Roquebrunoises, pour sauver leur peau en championnat, sera un moteur ou un frein. Début de réponse dimanche à 15 h 30 au Valgelata-Fasiolo.