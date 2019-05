Ronde des plages : toujours aussi mythique !

Il y avait foule hier matin, aux abords du stade Rondelli, pour cette 35e édition de la Ronde des Plages. Malgré un temps maussade et cette fine pluie qui ne cessait de tomber sur la baie du Garavan, près de 900 coureurs - sur 1 100 participants - étaient bien présents au départ de cette mythique course du bassin mentonnais. Pour couronner le tout, les meilleurs représentants régionaux de la discipline étaient de la partie, à la fois pour décrocher leur qualification aux championnat de France du 10 km, mais aussi pour conquérir le titre de champion régional sur ce parcours considéré comme ultra-rapide.

Les coureurs ont pu admirer au fil de la course, ces paysages sublimes de la Riviera française : la montagne tombant dans la Méditerranée, la vieille ville de Menton, le Bastion, le Musée Cocteau, les palaces à l’architecture Belle Époque, avant une arrivée sur l’esplanade Rondelli.

« Magique » a lâché Said Idrissi, coureur marocain et vainqueur de l’épreuve avec un temps de 32’23 aux 10 km. « J’ai fini troisième sur la Prom Classique l’année dernière, cette fois-ci j’ai réussi à me dépasser à Menton ». Et pour cause, l’athlète courait à jeun hier matin, en plein Ramadan ! Il a su rapidement distancer ses concurrents, avant de finir seul, ces 10 km de « pur plaisir ». Chez les femmes, c’est Hanane Hili qui rafle la victoire, avec une performance de 41 : 28. (lire la suite des résultats en page sports).

Nouveau cette année, le passage par l’esplanade des Sablettes, et sa promenade dans un décor de rêve. « Mais la Ronde des Plages, c’est aussi deux courses enfants-ados, et une halte-garderie pour les plus petits ! » assure Joseph Cinneri, président de « Menton-Marathon ». Soixante et un bambins étaient eux aussi dans les starting-blocks, pour une arrivée en fanfare ! « Nous sommes très contents du nombre de participants malgré la pluie. La course, sur parcours plat, s’est plutôt bien déroulée. Les plus aguerris ont pu se faire plaisir ! » poursuit le président de « Menton-Marathon ».

« Récemment intronisé à la tête de l’association, c’était pour moi une grande fierté de participer, pour la première fois, à l’élaboration d’une course. Ce fut très motivant. Sans tous ces bénévoles qui s’affairent, rien n’aurait été possible. Je tenais à remercier le maire et ses équipes. Je porte Menton dans mon cœur et c’est là l’essentiel » a expliqué Joseph Cinneri. Jean-Claude Alarcon, adjoint aux Sports a tenu, lui aussi, à féliciter participants et organisateurs : « Nous sommes fiers d’avoir une association comme Menton-Marathon. Nous tenions à saluer le professionnalisme de ses membres, ainsi que leur gentillesse. Nous continuerons à œuvrer pour le maintien de ces 10 km mythiques ».

Un coureur de... 85 ans !

À 85 ans, Charles Struyven était hier le plus âgé des coureurs, à s’élancer. Une prestation saluée par la centaine de spectateurs présents. « Une très belle course, bien organisée et bien banalisée. J’avais de bonnes sensations » confie l’octogénaire. « Mais d’où provient cette vitalité ? » lance, émerveillé, un jeune champion. « J’ai participé aux Tours d’Espagne (la Vuelta) et d’Italie (le Giro) en 1955. J’ai également couru à l’occasion de la dernière Prom’ Classique » lui a répondu tout sourire, et un brin gêné, l’ancien coureur cycliste. Mention spéciale donc, pour l’inusable Charles Struyven !