Romain, quel talent!

Il revêt tout de noir sa frêle silhouette. Autour du cou, un médiator siglé Music pour pendentif. Romain, 23 ans, porte aussi le blouson cuir du rockeur.

« Mais un rockeur bien élevé, de bonne famille, précise son prof de chant à la Diamond School de Cannes-la Bocca, Michaël Besigot.

Cela dit, dès qu’il entend un son de guitare saturé, il n’y a plus personne d’autre qu’un chanteur. Depuis Gregory Lemarchal, je n’ai pas entendu une telle tessiture, qui lui permet de descendre très bas avec sa voix, puis de remonter à des hauteurs incroyables, avec un timbre quasi féminin ».

Bigre, ça ne vous rappelle pas quelqu’un ? Ça tombe bien, Freddie Mercury est « le modèle absolu » du jeune homme de 23 ans, forcément voué à postuler un jour à The Voice. Même s’il a dû patienter avant de donner sa voix au chapitre télévisuel. Sa sélection pour les auditions à l’aveugle, parmi 110 candidats sur les 20 000 qui s’alignaient aux castings de l’édition 2020, sonne déjà comme la confirmation d’un talent qui avait besoin de prendre confiance en son énorme potentiel

« The Voice, ça fait longtemps que j’ai envie de le faire, et je n’ai pas raté une émission en huit ans, mais lors des précédents castings, je n’étais pas prêt, souligne ce natif de Grasse, qui réside désormais à Théoule.

Là, j’ai compris que chanter, ce n’est pas seulement dire des notes, ce n’est pas que de la technique, ce sont aussi des intentions, de l’émotion ».

Bosseur, Romain sait bien que le talent ne suffit pas, sans le travail pour le faire fructifier. Sa voix, il a fallu la peaufiner, l’aguerrir à toutes les techniques, avant de goûter une réelle liberté de chanter.

« La première fois, c’était à 10 ans, pour le mariage de ma mère, je m’étais lancé le petit défi de chanter Take It Easy devant une centaine d’invités. Et même si c’était un peu une catastrophe parce que je n’avais pas encore mué, j’y ai tout de suite pris goût, rigole l’intéressé, qui s’est ensuite escrimé à la gratte en autodidacte.

Plus tard, il y a eu un déclic. Mon père m’a emmené à un concours de chant et après ma prestation, il m’a dit : C’est bien, mais garde la guitare pour les filles ! De ce jour, je me suis promis de lui prouver que je savais chanter ! » Et avec de tels progrès, que cet étudiant tout juste diplômé d’un Master 2 en web design, a décidé de faire de la musique son métier. Après avoir écumé les soirées estivales dans les bars et restaurants de la Côte, le voilà qui a dû faire face au nouveau jury de The Voice (Lara Fabian, Pascal Obispo, Amel Bent et Marc Lavoine), après une journée marathon où le candidat convoqué à 8 h du matin est passé en dernier à... 2 h 40 dans la nuit !

Pour quel résultat ? À voir ce soir, dès 21 h sur TF1. Mais coach convaincu ou pas, Romain a déjà conquis sa famille, dont les parents séparés, enfants et conjoints ne font à nouveau qu’un pour le supporter :

« Grâce à ma musique, je les ai rassemblés. C’est déjà une belle satisfaction ».

Rockeur de cœur.