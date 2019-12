Riviera Télécom fête son demi-siècle

C’est un âge rond… L’âge d’or pour certains. La société Riviera Télécom vient de célébrer son cinquantième anniversaire. Créée par Gilbert Nehr en 1969, la première entreprise d’installation téléphonique à Monaco à l’époque de sa création a connu plusieurs révolutions.

« Au départ, c’est une société qui apportait un service novateur en Principauté » détaille David Fontaine, entré chez Riviera Télécom il y a 27 ans, et qui dirige aujourd’hui sa destinée.

En cinq décennies, l’entreprise a vu la technologie évoluer, prenant le virage de l’électronique, puis des réseaux et des cloud. « Notre cœur de métier demeure la téléphonie, c’est l’ADN de l’entreprise » continue David Fontaine.

Une clientèle au spectre large

« Ensuite, nous avons développé de la technicité dans le câblage, l’installation de réseaux en fibre optique qui sont aussi importants que les fondations dans une maison. Puis nous proposons des solutions informatiques dans le domaine de la sécurité, visant à protéger les biens et les personnes, avec des alarmes ou de la vidéosurveillance par exemple »

Des services proposés pour une clientèle exclusivement professionnelle à Monaco et en France : des laboratoires, des entreprises industrielles, des agences immobilières, des brokers, des boutiques de luxe du One Monte-Carlo. « On touche tous les corps de métier, avec un spectre très large pour proposer des solutions complètes ».

Si Riviera Télécom a été dans les années 70, la première boutique - aujourd’hui fermée - à proposer la vente de terminaux, l’entreprise vient d’ajouter une corde à son arc en étant opérateur téléphonique pour des clients en France, afin d’offrir « une qualité de service à nos clients et une proposition totale dans le domaine téléphonique » continue David Fontaine.

Une diversité assurée par l’équipe - qui compte 17 salariés dont deux tiers de techniciens sur le terrain - engagée pour pérenniser les activités de l’entreprise. Au moins les cinquante prochaines années, encore ?