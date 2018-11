Rita Largillier : Je dédie cette victoire à ma famille

J'espère que je suis présentable pour la photo ? », s'inquiète la Mentonnaise Rita Largillier en se figeant comme une statue de cire. Elle replace ses cheveux aux reflets de miel et éclate de rire. Ce sourire contagieux rythmera toute l'interview ce jour-là. Car la pétillante brindille au regard émeraude irradie par sa joie de vivre et sa bonne humeur. « Je suis comme ça. Bien sûr, il y a aussi des moments de tristesse. Mais, si c'est le cas, je me répète toujours que le soleil est toujours au bout du tunnel.»

Âgée de 63 ans, la retraitée a été élue Super Mamie Côte d'Azur 2018 au Casino Barrière de Menton, samedi dernier. Sur la scène, cinq concurrentes - venues de tout le département - se sont affrontées. Après le vote du jury et du public, Rita Largillier a été choisie...