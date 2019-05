RIMM : parution des actes des derniers colloques

Les actes de la neuvième édition des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM) sous le titre « Artistes et intellectuels en Méditerranée, leurs places, leurs rôles, leurs défis » viennent de paraître.

Cet ouvrage, publié grâce au soutien de la SO.GE.DA, rassemble les textes des conférences des participants à ce dernier colloque qui a eu lieu au Musée océanographique. Sont notamment publiées les interventions de Jérôme Clément, ancien président d’Arte et du Centre national du Cinéma et de l’image animée, de Daniel Rondeau, écrivain et ancien ambassadeur de France, de Björn Dahlström, directeur du musée Yves Saint Laurent de Marrakech, du journaliste italien Alberto Toscano.

Avec cet ouvrage, les Rencontres internationales Monaco et la Méditerranée, enrichissent une collection de neuf titres qui rappelle combien ce rendez-vous bisannuel est un espace de réflexion et d’analyse susceptible de trouver des pistes de réponses quant à l’avenir de la Méditerranée et les enjeux à surmonter.

Une Xe édition sur le patrimoine

C’est dans cet esprit prospectif que le Comité scientifique des Rencontres prépare la Xe édition. Elle se tiendra les 12 et 13 mars 2020 au Musée océanographique sous titre « Agir pour le Patrimoine ».

« Aujourd’hui, le patrimoine se trouve au carrefour de problématiques multiples : conflits armés, trafics illicites, urbanisation du littoral, enjeux climatiques, touristiques…, explique Élisabeth Breaud.

La Méditerranée apparaît comme un laboratoire d’où émerge une volonté politique et sociale forte pour mettre en place des actions concrètes et d’envergure au moyen d’accords politiques, de pratiques de solidarité entre les acteurs locaux et transnationaux, et d’outils technologiques permettant d’inventorier, de protéger, de valoriser et de maintenir un patrimoine fragile mais porteur d’avenir. »

En quoi les nouvelles technologies favorisent-elles d’autres formes de valorisation, de connaissance et de promotion du patrimoine ? Comment amener les populations locales, et en particulier les jeunes, à s’approprier le patrimoine comme une ressource productrice de mémoire et d’avenir commun ?

Dans la continuité de la Déclaration de Paris du 15 février 2019, la Xe édition des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée réunira des experts internationaux et des acteurs engagés pour réfléchir à la question du patrimoine méditerranéen.