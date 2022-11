Revivez en images la joie de la famille princière lors de Fête nationale monégasque

Le message de fraternité de l'archevêque de Monaco

Démarrée à 9 h 30, la messe solennelle d’action de grâce a réuni en la cathédrale tout ce que la Principauté compte de personnalités officielles pour un temps religieux avec Te Deum en acmé.

Avant cela, l’archevêque de la Principauté, Dominique-Marie David a formulé dans son homélie « l’estime et la reconnaissance » du pays envers le souverain.

« Nous savons goûter la joie d’être ensemble, de fêter notre Prince, sa famille et notre pays. Mais nous ne perdons pas de vue la responsabilité qui est la nôtre. Nous sommes un état catholique et cette réalité ne peut être réduite à une singularité anecdotique ou un vestige de l’histoire. Alors, en tant que catholiques, devrions-nous remettre en cause l’attachement légitime à notre pays, à notre culture particulière ? Puisque l’horizon que nous propose le christianisme est la fraternité universelle, l’attachement à la patrie, à ses particularismes devient-il forcément secondaire, folklorique, ou même suspecté de recentrement identitaire ? », a questionné l’archevêque.

"Comment pourrait-on aimer l’étranger (et il nous faudra bien l’aimer) si l’on n’est pas capable d’aimer son compatriote ?"

« L’histoire du christianisme nous montre que depuis ses origines, il n’a jamais été question d’opposer l’enracinement dans le particulier et l’ouverture à l’universel. Il apparaît même que l’enracinement dans le particulier est la condition de l’ouverture à l’universel. Comment pourrait-on aimer l’humanité entière si l’on n’aime pas d’abord son prochain ? Comment pourrait-on aimer l’étranger (et il nous faudra bien l’aimer) si l’on n’est pas capable d’aimer son compatriote ? La grande leçon du catholicisme est de nous apprendre que le particulier et l’universel, loin de s’opposer, se complètent merveilleusement bien. Nous pouvons donc aimer notre pays et nous réjouir ensemble de bon cœur, non pas un cœur étroit et resserré, mais un cœur largement ouvert, généreux et bienveillant. Soyons conscients qu’en aimant et en servant notre pays, nous aimons et servons le monde ».