RÉTRO. No Finish Line, Mgr Barsi, projet Caroli, politique... Tous ces sujets qui ont fait polémique à Monaco en 2019

Une fois par an, quelques jours avant la Fête nationale monégasque, le prince Albert II prend le temps nécessaire pour répondre aux questions de Monaco-Matin et se pencher ainsi sur les dossiers qui font l’actualité du pays.

Cette année, l’interview du souverain a beaucoup tourné autour de la politique, de la place qu’occupe le Conseil national dans la vie publique et des relations de cette assemblée avec le gouvernement princier.

L’occasion pour le souverain de remettre, avec tact mais fermeté, les pendules à l’heure. Et de rappeler que le patron, c’est bien lui. Morceaux choisis.

Sur le rôle du Conseil national

"Étant le garant des institutions, j’ai le plus grand respect pour le Conseil national et pour ses élus. (...) Je ne peux que regretter certaines surenchères médiatiques qui n’ont qu’un effet perturbateur et n’apportent pas de valeur ajoutée. Les échanges [avec le gouvernement] doivent être mesurés et parfois plus discrets, plus efficaces pour aboutir au compromis. L’occupation du terrain médiatique par le Conseil national génère parfois des désillusions sur les forces et les faiblesses des individus et crée une certaine confusion dans la population. Nos institutions méritent mieux que cela."

Sur la qualité de vie

La consultation lancée par le Conseil national "ne m’est pas apparue absolument nécessaire. En mai dernier, le gouvernement avait initié une démarche sur la qualité de vie, à laquelle ont été associés les Monégasques, les résidents et les travailleurs frontaliers. Il en ressort que la qualité de vie ne peut pas être circonscrite aux seules nuisances. Il convient toutefois d’apporter des réponses aux préoccupations exprimées dans ce domaine. Je crois qu’il faut se garder de déclarations parfois un peu trop simplistes et des slogans propres à une communication politique."

