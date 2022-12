Retour sur la visite du prince Albert II à la maison Zola/Dreyfus en 5 images

Et l’engagement d’Émile Zola à l’époque - et son célèbre J’accuse du 13 janvier 1898 à la Une de L’Aurore - visant à interpeller le président de la République de l’époque, Félix Faure, sur le sort réservé à Alfred Dreyfus.

Aux cotés des descendants d’Alfred Dreyfus et Émile Zola, le souverain a été accueilli par la maire de Médan, Karine Kauffmann, et Louis Gautier, président de l’association de la Maison Zola-Musée Dreyfus.

C’est dans cette page historique de la France que le souverain s’est plongé hier matin, guidé dans les lieux par Martine Leblond-Zola, vice-présidente de l’association de la Maison Zola-Musée Dreyfus et arrière-petite-fille d’Émile Zola et Charles Dreyfus, vice-président de l’association et petit-fils d’Alfred Dreyfus. Comme un clin d’œil ces destins croisés de trois hommes au début du XXe siècle se retrouvent remémorés par leurs descendants, plus d’un siècle plus tard.