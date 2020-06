Restauration, espace public, activités culturelles... Comment les règles sanitaires s'assouplissent à Monaco

À Monaco, comme ailleurs d’ailleurs, l’équation est simple: ce sont les chiffres qui dictent la politique du déconfinement graduel du pays de 2km².

Conforté par le peu de patients positifs au Covid-19 – 3 cas recensés en un mois au Centre hospitalier Princesse Grace – et par le dépistage massif des résidents et salariés – moins de 3 % ont été en contact avec le virus –, le gouvernement princier livre une analyse simple et lapidaire : "Il en ressort globalement que le virus n’a que très faiblement circulé à Monaco."

Alors, en plus des réouvertures progressives des divers secteurs d’activité, l’État monégasque a décidé ce vendredi d’assouplir plusieurs prescriptions et mesures sanitaires, jusqu’alors imposées. "L’objectif est d’encourager le retour à la vie normale tout en veillant à la sécurité sanitaire", communique l’institution monégasque.

On fait le point sur ce qui change.