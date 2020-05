Restaurants, salles de sport, musées... Voici ce qui rouvre (ou pas) le 2 juin à Monaco

Déconfinement, acte III. Fidèle à sa politique de prudence – dictée par le curseur des indicateurs sanitaires et l’évolution de l’épidémie de Covid-19 – le gouvernement princier lève petit à petit les mesures de confinement.Il y a eu la date fatidique du 4 mai et la fin de la mise sous cloche de Monaco.

Ce sera désormais celle du 2 juin avec la réouverture attendue des restaurants, cafés et bars, notamment.

"Aucun des marqueurs n’indique un niveau d’alerte, a annoncé, ce mecredi, Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement - ministre des Affaires sociales et de la Santé. On annonce en avance pour que les acteurs économiques puissent se préparer, anticiper et s'approprier les mesures."

Un retour progressif à la normale, certes. Mais pas comme avant le virus, puisque des mesures drastiques ont été décrétées en concertation avec les différents protagonistes. En cas de non-respect réitéré, des fermetures administratives pourraient être prononcées.

Voici ce qui rouvre le 2 juin

Les restaurants

Les repas à l’improviste, c'est terminé! Pour espérer dégoter une table dans un restaurant, la réservation sera obligatoire. Outre la distanciation sociale à mettre entre les tables, les clients ne pourront pas s'asseoir à plus de 4 ou 6 à une table.

"Les salariés devront porter un masque, le menu devra être affiché, être sur un support plastique nettoyable ou disponible sur smartphone. Les condiments doivent être individuels et l’ambiance musicale modérée. Sinon, les gens parlent plus fort et le risque de contamination est réel", détaille Didier Gamerdinger.

Les bars



Fini, au moins pour un temps, les bars et pubs bondés et les clients accoudés au zinc en train de siroter leur boisson. "Il faudra être assis et consommer à 4 ou 6 personnes à une table. On ne pourra pas être debout ou au bar. S’il n’y a plus de place assise, le client ne rentre pas, confirme Didier Gamerdinger. Le karaoké sera proscrit tout comme les groupes de musique en live et le piano-bar. Même tarif que les restaurants, le volume sonore devra être modéré."

Les musées et salles d'exposition pourront rouvrir, avec un accès régulé et le respect des gestes barrières, tout comme les salles de jeux et casinos.

La plage du Larvotto, à partir de fin juin, et le solarium pourront accueillir des personnes voulant se faire dorer la pilule. Il faudra simplement respecter la distanciation sociale d'1,50 mètre.

Le cinéma en plein air a été accepté mais pas le cinéma en intérieur, car jugé comme un espace trop confiné.

Le sport est aussi autorisé en extérieur et intérieur, s'il est pratiqué de façon individuelle, tout comme la pratique de la piscine sportive. Celle de loisir, est pour l'heure interdite dans les hôtels et les résidences de copropriété.

Voici ce qui ne rouvre pas

D'autres établissements n'ont, au contraire, pas reçu le feu vert du gouvernement pour reprendre une activité à partir du 2 juin. C'est le cas des boîtes de nuit et discothèques, des salles de sport, des cinémas en intérieur, des saunas et hammams sauf s'ils sont individuels.

Les théâtres et salles de spectacles demeurent toujours dans l'attente.

