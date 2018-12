Restaurant Colombale : la carte s'habille pour l'hiver

Les doudounes sont accrochées au porte-manteau, les pulls se sont invités dans les étagères, et les bonnets sont prêts. Ça y est, l'hiver est là. Et il s'est installé, aussi, dans les cuisines des restaurants. Au casino Barrière de Menton, l'établissement Colombale vient de dévoiler sa carte hivernale. Elle s'invitera dans les assiettes dès ce jeudi. Au menu, le flan de poivrons et sa bagna cauda côtoie la salade d'artichaut à la roquette et aux pétales de...