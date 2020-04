Respect du confinement: "À Monaco, on est passé du Chanel au jogging"

Il y a d’abord la réponse officielle, sortie de la bouche de Patrice Cellario, le conseiller-ministre de l’Intérieur, mercredi en conférence de presse téléphonique. Elle est claire: "Globalement, le confinement est respecté."



Depuis le 27 mars et la possibilité pour la police de verbaliser les contrevenants aux mesures de confinement – des amendes de 70 à 200 euros peuvent être dressées –, un seul individu a été verbalisé. Sur 11.000 contrôles effectués, c’est peu.



Effectivement, les rues de la Principauté se sont vidées depuis le début du confinement. "Monaco en ce moment, c’est comme un dimanche de novembre sous la pluie", témoigne notre photographe Jean-François Ottonello, qui sillonne chaque jour la Principauté.



"Il y a toujours trop de monde au Carrefour de Fontvieille", s’étonne toutefois Angélique, une Monégasque qui met le nez dehors une fois par jour pour aller faire des courses.

"La foule sur le port de Fontvieille"

Ce qu’elle observe? "A Monaco, on est passé du Chanel au jogging Prada", plaisante cette habitante de Fontvieille, en regardant par la fenêtre pendant notre échange téléphonique de ce vendredi matin. "Je ne vois plus que des gens en survêtement, comme s’ils s’étaient tous mis subitement à faire du sport. Ah oui, autre chose: je ne savais pas qu’il y avait autant de chiens à Monaco…"



Ou alors, ils sont beaucoup plus souvent sortis qu’auparavant. Les canidés seront probablement ceux qui auront le plus profité du confinement.



Mais les résidents sont-ils plus nombreux à prendre l’air et ainsi à enfreindre la règle vitale du confinement? "Je n’en ai pas l’impression", répond Angélique. À notre demande, en quelques coups de fil, elle a fait le tour des copines, quartier par quartier.



Le bilan? "Le secteur du Jardin exotique est très calme, sauf devant la boulangerie où il faut faire la queue. Du côté de Roquebrune, le confinement est bien respecté. En revanche, on m’a dit qu’il y avait la foule hier (lire jeudi) sur le port de Fontvieille."



Tout dépend donc des jours et de la météo, semble-t-il. Et de la présence ou pas de policiers au bon moment, au bon endroit.