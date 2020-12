Résidences de luxe en chantier à Monaco: le prix de départ fixé à… 17 millions d’euros

"Tout est destiné à la vente", confirme Daniele Marzocco, administrateur délégué du groupe Marzocco, promoteur de l’opération.

"Les appartements font entre 250 et 1.000m² et les cinq villages ont une superficie oscillant entre 1.500 et 2.500m²."

Le prix d’entrée pour acquérir l’une de ces 59 résidences de prestige s’élève à… 17 millions d’euros. Celui-ci, bien sûr, va crescendo dès lors que l’on monte en superficie.

On ignore, toutefois, la coquette - et sans nul doute démesurée - somme qu’il faudra débourser pour être l’heureux propriétaire de "la Villa 5", le must du volet privé de ce programme immobilier.

33 unités déjà vendues