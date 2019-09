Reprise des cours de peinture de l’association « Les amis de l’art » au 3, Placette de la Sarriette au village, à compter du lundi 16 septembre à partir de 14 h 30. À noter que les cours auront lieu les lundis et jeudis de 14 h 30 à 17 h 30. L’association est ouverte à toutes celles et ceux qui veulent s’exercer à l’art de la peinture (huile, acrylique, aquarelle) débutants et confirmés.