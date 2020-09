Rentrée scolaire: deux enseignants dans chaque classe de CP à Monaco

Pour compenser les effets potentiellement délétères du confinement et de la période incertaine qui a suivi, où certains élèves ne sont pas du tout retournés à l’école, les autorités ont décidé d’attribuer aux enfants deux enseignants par classe de CP: un titulaire, et un enseignant du Centre de Formation pédagogique du premier degré.

Dans le jargon qui lui est propre, l’éducation nationale précise: "Avec un enseignant surnuméraire dans la classe, ce dispositif permettra un enseignement individualisé et intensif, destiné à accompagner avec la plus grande efficacité possible chaque élève de CP pour son entrée dans la lecture."

En clair: avec un prof de plus, les élèves apprendront mieux à lire.

Leur présence dans toutes les classes de CP de Monaco est, à ce jour, prévue jusqu’à la fin du premier trimestre.