Rendez-vous musical au Riviera Palace avec les Amis du Festival

L’association des Amis du Festival de musique de Menton propose de fêter l’arrivée de 2020 en musique avec l’ensemble « Arcomusica », qui se produira ce samedi 11 janvier, à 15 heures, au « Riviera Palace » (28, avenue Riviera).

Ce concert sera dédié à la mémoire de Rose-Marie Riberi, qui a participé avec dévouement à la création et au développement de l’association des « Amis du Festival », en particulier en organisant des masterclasses et des rencontres avec les artistes invités.

Une navette gratuite

Dix musiciens de l’ensemble à cordes créé par Serge Stapffer donneront un concert dans le salon de musique de l’ancien palace de Menton.

Au programme : La Follia de Vivaldi ; Symphonie n°25, 1er mouvement de Mozart ; extraits de Peer Gynt de Grieg ; Marche de l’Amour des 3 oranges de Prokofiev ; The Gadfly et Valse de Chostakovitch et Bitte schön Polka, Valse du beau Danube bleu et Marche de Radetzky de J. Strauss.

En partenariat avec le Centre communal d’action sociale et la Ville de Menton, une navette gratuite sera mise à la disposition des mélomanes au départ du parking du CCAS (marché du Careï).

Elle fera des rotations depuis ce parking jusqu’au Riviera Palace. Premier départ à 14 h 30. À 15 h, il ne sera plus possible d’entrer au « Riviera Palace ».

Tarif du concert : 15 euros € par personne.

Billetterie sur place avant le spectacle.