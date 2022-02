Rendez-vous ce vendredi au combat naval fleuri de Villefranche-sur-Mer

Dans un premier temps annulé puis envisagé à terre et reporté, le combat naval fleuri aura bien lieu ce vendredi, en mer, comme le veut la tradition. Parés de milliers d’œillets et de mimosas, plus de quinze bateaux de pêche, les pointus, défileront au port de la Santé.