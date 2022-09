"Rendez-nous la rue de l’Église!": À Monaco, le nom d’une rue (ou allée) du Rocher divise

Quelque vingt habitants (d’après les numéros relevés sur l’annuaire téléphonique de Monaco) du Rocher résident-ils rue de l’Église ou allée Saint-Jean-Paul-II? Au-delà de la foi chrétienne chère à la Principauté, une venelle de son quartier historique a fait place à l’enfer odonymique (nom propre désignant une voie de communication).

Étonnant en effet! Depuis quelques années, une appellation différente s’est rajoutée à la rue de l’Église d’antan. Celle que l’on pensait ancrée pour l’éternité dans son revêtement de briques et de pierres, a vu sa notoriété légitime écornée par une délibération du Conseil communal en séance publique du 6 mai 2014.

Elle a ainsi cédé une partie de son domaine, situé entre la cathédrale et le palais de Justice, à l'allée Saint-Jean-Paul-II, en mémoire du saint-père canonisé.

Les adresses des destinataires de courriers changent

Si cette scission n’a fait l’objet d’aucune critique à l’époque, des riverains s’estiment depuis dans une situation sans issue favorable. Curieusement, une confusion est apparue avec ce vent de changement: toutes les adresses des destinataires codifiées "rue de l’Église" ont mué sans exception en "allée Saint-Jean-Paul-II", passage pourtant sans habitation. Heureusement, sans toucher au numérotage… D’ailleurs cette altération ne semble pas bouleverser outre mesure la distribution du courrier aux destinataires dépendant de La Poste Monaco.

"Nos adresses de tri sont mises à jour dès la moindre modification, affirme Marc Lea, directeur établissement courrier et prêt à pallier l’éventuel inconvénient. Donc aucune incidence: nos facteurs remettent bien plis et paquets dans les boîtes aux lettres des particuliers de la rue de L’Église. Même s’il est indiqué sur la correspondance allée Saint-Jean-Paul-II. Car nous conservons les anciennes adresses."

Mais si les préposés locaux connaissent quasi par cœur le nom de leurs clients, en amont des incidents posent divers problèmes. Toutes les livraisons effectuées par des transporteurs privés, par exemple, créent des situations cocasses, confirme une autochtone monégasque.

Le ministère d’État interpellé

"Quand il est mentionné allée Saint-Jean-Paul-II sur le colis, au lieu de rue de l’Église où je réside véritablement, le livreur s’en retourne. Il ne trouvera jamais s’il n’est pas au courant de la subtilité… Je dois entamer des démarches aberrantes pour récupérer l’envoi."

Pire, quand vient s’ajouter le méli-mélo administratif : c’est un cri de ras-le-bol. "Rendez-nous s’il vous plaît la rue de l’Église ! Dès 2014, j’avais reçu un chéquier de ma banque avec l’adresse de l’allée Saint-Jean-Paul-II, différente évidemment de celle de ma carte d’identité. Allez l’expliquer quand vous réglez un achat à la caisse avec ce moyen de paiement. C’est un refus assuré… J’en ai fait part au ministère d’État qui m’a orienté vers le service de la Prospection, de l’Urbanisme et de la Mobilité. C’était en 2017…"

Une réponse logique! Étant donné qu’il n’y a aucun habitat dans ladite allée, située entre la place Saint-Nicolas et l’avenue Saint-Martin, autre que la façade ouest de la cathédrale et la face est du palais de Justice, habitations et numérotations de la rue de l’Église sont restées identiques.

La solution? "Attester d’un changement d’adresse"

Sur le papier peut-être! En réalité quel casse-tête: "Les organismes comme les établissements financiers, les assurances et autres se réfèrent invariablement à une base de données où est enregistrée la seule allée Saint-Jean-Paul-II. Comme si l’ancienne adresse n’existait plus…"

Plus caricatural encore : l’impossibilité de commander sur les plateformes d’e-commerce. "Les sites en ligne ne tiennent pas plus compte de la modification. Et ce n’est pas près de s’améliorer! Toute commande destinée à la rue de l’Église est modifiée automatiquement par leurs systèmes informatiques en allée Saint-Jean-Paul-II. Autant dire que ce dispositif empoisonne l’existence pour toutes livraisons effectuées par des convoyeurs. Excepté La Poste Monaco."

Pourtant, une solution existe d’après Marc Lea. "Afin d’obtenir un changement d’adresse pérenne, il faut remettre simplement aux services utilisés le document envoyé par l’administration monégasque où sont mentionnées la voie rebaptisée et la nouvelle adresse déviante. Il faut faire des copies et les adresser aux différents organismes concernés."

D’ailleurs une motivation de recours serait très prosaïque…