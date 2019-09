Rencontre avec ces bénévoles qui dédient leur vie à l'accompagnement et à l'aide des migrants

Psychologue à Toulon, Hélène a elle aussi retrouvé avec plaisir le groupe, pour cette reprise de septembre: "C’est la honte qui m’a motivée. Chaque fois que je vois ces histoires de traversées de migrants qui meurent, et la Méditerranée qui devient un cimetière... C’est la honte. Lorsqu’on est bien chez soi, on n’a pas l’idée de partir. On nous parle de "nos" sans-abri, mais c’est pareil. L’État ne fait pas ce qu’il faut. Il est important de passer du discours à l’acte, même en faisant des choses minimes. Il y en a marre d’entendre: c’est bien ce que vous faites!"

sos bénévoles...

Agnès Besset, souriante tornade à l’énergie communicative, préside l’association depuis 2018. "Il y a plein de choses que j’ignore", confesse cette ex-documentaliste reconvertie dans la garde d’enfants à domicile.

"J’ai toujours la tête dans le guidon, et plus tu en apprends, moins tu as le temps de comprendre... Il y a, je crois, 200 personnes à l’hôtel. C’est l’association Union qui chapeaute tous les hébergements. Les associations se battent en permanence avec l’État pour y maintenir les plus vulnérables. Nous avons actuellement le cas d’une jeune femme isolée, enceinte, avec trois enfants de 5, 4 et 2 ans dont l’un présente des troubles de santé."

"Tu rencontres des gens qui te blackboulent..."

L’association s’est mise en place en 2016. Elle est née d’un mouvement citoyen quand la "jungle" de Calais a été démantelée.

"Une trentaine de migrants est arrivée. Les militants ont commencé à mettre en place des cours de Français, et puis le Collectif Migrants cherchait des solutions pour l’hébergement. L’un de ses membres a fait le lien avec nous", se souvient Agnès qui a intégré le groupement en 2017.

"Le premier bureau a demandé à l’association de porter ce projet d’hébergement. Au début, c’était Les Amis de Jéricho qui préparait les repas. Et puis on s’est organisé petit à petit. Personnellement, pour moi cela a été salvateur de rentrer dans l’action, sinon je pétais une durite!", plaisante-t-elle en savourant l’unique cigarette de la journée, qu’elle s’accorde une fois tout le monde couché, au centre.

"C’est comme passer de l’autre côté du miroir : tu rencontres des gens qui te blackboulent, des gens qui ont tellement de dignité... L’instant présent prend une puissance terrible."

À la trésorerie, c’est Joëlle qui tient les cordons.

"On ne vit que de dons et des actions que nous organisons: concerts solidaires, repas solidaires, etc. Mais le plus difficile, c’est l’organisation avec les bénévoles. Nous avons besoin de plus de bénévoles", explique Agnès. L’appel est lancé.

Pour Participer

Contact "L’Autre C’est Nous" : 07.62.67.08.23.

Facebook.

Siège social 68, av. Victor-Agostini, 83000 Toulon.

Le collectif Migrants 83 regroupe les associations varoises investies dans l’aide aux migrants, avec entre autres, Les Amis de Jéricho, la Ligue des droits de l’Homme de Toulon, la Cimade basée à la Seyne, Union, Welcome...

son Parcours

2016

Création de l’association après le démantèlement de la « jungle » de Calais.

2017

Ouverture du centre d’hébergement d’urgence en octobre. 87 personnes sont accueillies.

2018-2019

90 personnes accueillies durant le précédent exercice. Le centre d’hébergement a rouvert ses portes le 2 septembre après la période estivale.