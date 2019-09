Le 4 septembre, Isabelle Picco et Jaime Hermida Castillo, Représentants permanents auprès des Nations Unies, ont signé les communiqués conjoints par lesquels les deux États s’engagent à consolider leurs liens d’amitié et de coopération.

La Principauté de Monaco et le Nicaragua, tous deux très impliqués sur les questions liées à l’environnement et à la lutte contre le changement climatique, ont des préoccupations communes quant à l’avenir de notre planète et développent des énergies renouvelables afin de la préserver.

En effet, plus de 55 % de l’électricité du Nicaragua est fournie par l’énergie solaire et éolienne, grâce notamment à des partenariats entre le gouvernement nicaraguayen et des entreprises privées spécialisées.

Pour mémoire, le Nicaragua, un des plus grands États d’Amérique centrale, est un membre originel de l’Organisation des Nations Unies puisqu’il l’a rejointe lors de sa création en 1945.