Réhabilitation, accessibilité, couverture... Tout ce qu’il faut savoir sur le (gros) projet de la piscine municipale à Vence

Page 10 du programme de Régis Lebigre aux municipales de 2020: la couverture de la piscine. Elle arrive en troisième position dans la catégorie "grands projets." Depuis son élection, le maire fait régulièrement le point sur ce dossier. De son côté, l’opposition ne manque pas une occasion de le remettre en cause.

En bref, quand la municipalité parle de la piscine Jean-Maret à Vence, il est question de sa future couverture. Or, vraisemblablement, le projet est bien plus global. Puisqu’il faut notamment régler les problèmes de fuites (lire Nice-Matin du 20 juin) et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Elodie Gueyton, directrice des services techniques de la Ville, détaille le projet et liste les cinq priorités.

Sécuriser le financement

La première: sécuriser la capacité de financement du projet. "Notre objectif, c’est d’avoir 2/3 de subventions. Potentiellement, la Métropole serait en capacité de le financer à hauteur d’1,6 million d’euros. On en cherche d’autres." Pour rappel, le coût global est estimé à 6 millions d’euros.

Réhabilitation complète

La deuxième priorité: la réhabilitation complète de l’équipement, qui s’appuie sur un diagnostic technique approfondi. "On a procédé à des réparations curatives pour permettre l’exploitation de la piscine, mais on sait que c’est un équipement vieillissant. La réhabilitation passe par la mise aux normes sur le volet technique, de sécurité et d’accessibilité. Et, évidemment, en prenant en compte les enjeux en matière de rééducation de consommation d’énergie."

Diversifier l’offre des activités

Le troisième point: diversifier l’offre autour des activités aquatiques. "On est limité par rapport à la configuration des bassins. Demain, on souhaite un équipement intergénérationnel, ciblé sur l’apprentissage de la natation. Et diversifier aussi les activités ludosportives comme l’aquagym."

Pas que pour l’été...

La quatrième priorité n’est autre que la prolongation du temps d’utilisation annuel de la piscine. "C’est là où se porte la réflexion sur les différents dispositifs de couverture." La fameuse…

Travailler l’esthétique de la piscine

Pour finir? La cinquième et dernière priorité est esthétique. "L’intégration de l’équipement à son environnement." La structure offre une vue sur les montagnes et la mer.