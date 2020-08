Règles pas respectées, embarcations mal entretenues... Les bénévoles de la SNSM fortement sollicités ces derniers jours à Cannes

Une très forte densité du trafic autour de l’archipel des îles de Lérins, dans la baie de Golfe-Juan et jusque vers Théoule en direction du Var.

Des plaisanciers manifestement inexpérimentés. D’autres, carrément irrespectueux des règles de base de la navigation côtière. Des embarcations mal entretenues…

Un cocktail détonant qui a amplement mis à contribution ces derniers jours, par salves successives, les équipiers de la station SNSM de Cannes - Golfe-Juan.

Thomas Krob, canotier, nageur de bord et secrétaire de la SNSM 262 nous a fait part des dernières interventions de la vedette Notre-Dame d’Espérance II.

La plus impressionnante d’entre elles - et qui grâce à la rapidité et les entraînements des secouristes bénévoles (rappelons-le) - est certainement celle de dimanche dernier, peu après 22 heures. Sur appel du Cross Med, les équipiers de la SNS 262 se rendent en urgence dans le secteur du Batéguier, pointe à l’extrémité Ouest de l’île Sainte-Marguerite.

Là, une vedette italienne de 14 mètres est en train de sombrer, déjà à 3/4 immergée (voir photo ci-dessus). Les cinq personnes à bord, en urgence absolue, sont secourues à temps. Le bateau vient de heurter un rocher. Après un examen médical, elles sont saines et sauves mais surtout choquées.

"Le capitaine du bateau a eu les bons gestes lors du naufrage Il a mis son radeau de survie à l’eau. Tous les équipiers étaient équipés du gilet. Il a eu la bonne idée également de fermer les portes des cabines à l’intérieur pour éviter la propagation en mer du matériel à bord. Les réservoirs n’étaient pas percés et le renflouement devait être prévu ce mardi [hier] par un professionnel", précise Thomas Krob.

Un réflexe: alerter le 196 par mobile